Muniz Freire recebe 4º Encontro de Carros Antigos neste fim de semana

O município de Muniz Freire receberá, neste fim de semana, o 4º Encontro de Carros Antigos. O evento acontecerá na Praça Divino Espírito Santo.

No sábado (29), a programação começa às 14h, com a chegada dos veículos. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar diversas atrações, como uma tenda de sanfona e apresentação musical de Júnior Cardoso.

Leia Também: Exposul Café: evento acontece no sábado (29) em Atílio Vivácqua

Já no domingo (30), os veículos chegam pela manhã, às 9h. Em seguida, a programação segue com sorteios de vários brindes, tenda de sanfona e shows com Vagner Cruz e Léo e Danilo Lemos, agitando o fim de semana de Muniz Freire.