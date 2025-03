Mutirão ambiental retira uma tonelada de resíduos em Vila Velha

Nesse sábado (22), Dia Mundial da Água, voluntários se reuniram para um mutirão de limpeza na região próximo à foz do Rio Jucu, dentro do Parque Natural Municipal de Jacarenema.

Mesmo com a chuva, a ação foi um sucesso, e os participantes conseguiram retirar 35 sacos de resíduos da restinga, o que equivale a aproximadamente 1 tonelada de material que foi descartado irregularmente.

A iniciativa contou com a participação de moradores, voluntários, do grupo de escoteiros Barão de Tefé, de servidores da Secretaria de Meio Ambiente e do Projeto Tamar, que montou um estande com uma pequena exposição sobre as tartarugas marinhas.

A atividade teve um papel educativo essencial, já que a orla de Jacarenema abriga muitos ninhos de tartarugas utilizados para desova.

Entre os resíduos coletados estavam pneus, seringas, tampinhas, plásticos, vidros e redes de pesca, materiais que representam uma grande ameaça à fauna e à flora local.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, reforçou a importância da iniciativa.

“A água é um bem essencial para a vida e sua preservação depende do compromisso de todos. O mutirão não é apenas uma ação pontual, mas um convite para que cada cidadão adote hábitos mais sustentáveis no dia a dia. Juntos, podemos garantir um futuro mais limpo e equilibrado para nossas praias e rios”, destacou.

O gerente de Recursos Naturais, Maurício Milanezi, também alertou sobre os impactos do descarte inadequado.

“Os resíduos que chegam ao rio afetam toda a biodiversidade aquática e até mesmo a economia local. Esse tipo de iniciativa é fundamental para reduzir os danos e conscientizar a população sobre a necessidade de um descarte correto”, concluiu.

A ação foi organizada pela Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha e reforçou a necessidade de sensibilizar a população sobre a importância de preservar os recursos hídricos e a vida marinha.

