Napoli x Milan ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Napoli e Milan se enfrentam neste domingo (30), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em partida válida pela 30ª rodada da Série A Italiana. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda brigam por posições importantes na tabela. Contudo, onde assistir Napoli x Milan ao vivo?

Este grande duelo, que promete agitar a rodada do Campeonato Italiana, contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e também, do Disney+ (streaming).

Napoli ainda tem chances de ser campeão?

Atual campeão italiano, o Napoli faz uma boa temporada, ocupando a 2ª colocação da competição italiana, com 61 pontos conquistados, no momento, 6 pontos a menos que a líder Inter de Milão.

Jogando em casa, o time napolitano aposta na força de sua torcida e no talento do atacante Lukaku, para superar um adversário muito difícil.

Milan sonha com vaga na Champions League

O Milan não chega muito bem para o confronto, uma vez que ocupa a 9ª colocação do Campeonato Italiano, com 47 pontos conquistados. Sobretudo, a equipe de Sérgio Conceição busca a vitória para manter acesso o sonho de se classificar para a Champions League. Aliás, apenas os quatro primeiros garantem vaga na competição.

Com um ataque liderado por Rafael Leão e Abraham, os rossoneri esperam se vingar do Napoli, que venceu o Milan no primeiro turno por 2 a 0.

Confronto promete equilíbrio e rivalidade

O duelo entre Napoli e Milan tem sido um dos confrontos mais equilibrados da Itália nos últimos anos. Sobretudo, o Napoli aposta na posse de bola e no jogo ofensivo, enquanto o Milan se destaca pela solidez defensiva e transições rápidas. Com estilos distintos, a expectativa é de um confronto movimentado e com chances para os dois lados.

Prováveis escalações

Napoli (Antonio Conte): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori e Lukaku.

Milan (Sérgio Conceição): Maignan, Walker, Thiew, Gabbia, Theo, Fofana, Bondo, Pulisic, Reijnders, Leão e Abraham.

Ficha técnica

30ª rodada da Série A Italiana

Data: Domingo, 30 de março de 2025

Domingo, 30 de março de 2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália

Onde assistir Napoli x Milan ao vivo:

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

