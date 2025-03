“Neymar” é morto em megaoperação

O município de Segóvia, no departamento de Antioquia, foi palco de uma grande operação militar realizada pelo governo da Colômbia nesta terça-feira (25).

Com a participação conjunta do Exército e da Força Aeroespacial, a ofensiva resultou na morte de nove integrantes do Clã do Golfo. Entre eles, os dois dos principais comandantes do grupo criminoso Manuel Alexander Ariza Rosario, conhecido como “Hitler”, e Jairo Julio de Hoyos, apelidado de “Neymar”. A operação também resultou na apreensão de armas e drogas.

Combate ao Clã do Golfo na Colômbia

A ofensiva foi confirmada pelo presidente Gustavo Petro por meio de suas redes sociais. Ele destacou a importância da ação, uma resposta aos recentes ataques do Clã do Golfo contra as forças de segurança, além do assassinato do líder social Jaime Gallego, conhecido como “Mongo”.

Reconhecido como um dos maiores grupos criminosos do país, o Clã do Golfo atua no tráfico de drogas, extorsão e ataques contra agentes do Estado.