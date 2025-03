Noite de terror e assassinato no bairro Aeroporto em Cachoeiro

Um homem de 31 anos foi assassinado em sua própria casa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro, na noite do último domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça. Moradores relataram ter ouvido cerca de seis tiros.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia; no entanto, não resistiu e faleceu.

A família informou aos militares que a vítima era usuária de drogas.

