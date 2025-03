Suspeito tenta atropelar militares durante perseguição em Piúma

Um jovem de 23 anos e um adolescente de 15 anos foram detidos pela Polícia Militar, na noite do último sábado (15), na Avenida Beira Mar, em Piúma.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os suspeitos foram avistados realizando manobras perigosas próximo a uma multidão. Os militares deram voz de parada, no entanto os rapazes não obedeceram e fugiram em alta velocidade.

Uma perseguição foi iniciada e os suspeitos acabaram colidiram contra um muro. Ao tentar abordar os suspeitos, o motorista acelerou o carro na direção de um militar, que reagiu disparando quatro vezes, furando um pneu do veículo.

Nada ilícito foi encontrado com o suspeito de 23 anos, que confessou não possuir habilitação e ter antecedentes criminais. Com o menor, foi apreendida uma bucha de maconha e uma pequena quantidade da mesma droga.

O veículo estava com licenciamento vencido, sendo removido para o pátio. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.

