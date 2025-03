Nova gestão da CIPA inicia trabalhos em Alegre

No último dia 12 de março, a Prefeitura Municipal de Alegre, por meio do Técnico de Segurança do Trabalho Elenildo Oliveira de Moraes, deu início às atividades da nova gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com muita energia e comprometimento.



Durante a primeira reunião, os membros eleitos e indicados receberam seus certificados de treinamento, elegeram a nova diretoria – Presidente, Vice-Presidente e Secretário – e já começaram a traçar as primeiras metas para tornar o ambiente de trabalho cada vez mais seguro e saudável.



A CIPA tem um papel fundamental na prevenção de acidentes e na promoção da saúde do trabalhador, e nossa equipe está empenhada em construir um futuro com mais qualidade de vida para todos!



Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui