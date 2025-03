Novo filme do diretor de ‘Parasita’ está nos cinemas de Cachoeiro

Uma ficção científica intrigante está disponível nos cinemas de Cachoeiro. O longa Mickey 17 acompanha Mickey Barnes (Robert Pattinson), um homem consumível enviado em uma missão suicida para colonizar o planeta gelado de Niflheim.

O filme é a baseado no livro de Edward Ashton. Na trama, como parte de um grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas, e quando morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo, um clone que continua a missão sem interrupções.

pós seis mortes, Mickey começa a perceber que sua existência não é tão simples quanto parece.

Nesse sentido, o filme é uma história de sobrevivência, identidade e revolução no coração de um mundo alienígena.

Cine Unimed

Sala 01

Moana 02 (2D)

Ainda Estou Aqui (2D)

Capitão América: Adimirável Mundo Novo (2D)

Sala 02

Sonic 3: O Filme (2D)

Mickey 17 (2D)

Sala 03

Vitória (2D)

Sala 04

Mufasa: O Rei Leão (2D)

O Macaco (2D)

Fé Para o Impossível (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

O Macaco (2D)

Mickey 17 (2D)

Sala 02

O Homem-Cão (2D)

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Vitória (2D)

