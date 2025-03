O ano dos ovos de ouro: gripe aviária e calor elevam preços

Os ovos estão mais caros na mesa dos brasileiros. Nos últimos meses, o preço do alimento básico tem apresentado alta expressiva, impactando o bolso dos consumidores. No final de fevereiro, em Santa Maria de Jetibá, o preço médio diário da caixa de ovos brancos chegou a R$ 236,21, e o dos ovos vermelhos a R$ 276,54, ambos recordes reais da série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

As altas temperaturas registradas em todo o país têm afetado diretamente a produção de ovos. O calor excessivo impacta negativamente a produtividade das aves, resultando em menor oferta e, consequentemente, aumento dos custos de produção, segundo o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito (Aves), Nélio Hand.

