O que são apostas rollover?

Na indústria das apostas, incluindo os sites de apostas esportivas e os cassinos online existe um termo designado por aposta rollover que é a qual iremos falar ao longo deste artigo sendo que os novos jogadores tendem a desperdiçar esta aposta que é bastante importante para qualquer apostador.

Promoções de Cassinos

As promoções em sites de apostas online são bastante famosas pelo simples facto de que com elas os apostadores prolongam a sua sessão de apostas e têm a chance de maximizar os seus ganhos. Em cassinos rollover você pode encontrar um bônus de uma aposta rollover que sugerimos a sempre resgatar este bônus por ser um bônus bastante generoso para você e, para os sites online que acabam por atrair jogadores à plataforma.

Funcionamento de uma Aposta Rollover

A promoção de uma aposta rollover é muito comum nas plataformas de apostas online e, geralmente, é necessário realizar um depósito para resgatar esta plataforma. Muitas plataformas costumam ter disponível este bônus no primeiro depósito de um jogador na plataforma em que dobram o valor do depósito realizado, porém para o apostador completar o bônus de modo a fazer um saque terá de concluir o requerimento de aposta do bonus rollover. Por exemplo, no caso de uma aposta rollover ter um requerimento de aposta de 5x, isso significa que você precisará de apostar 5 vezes o valor da sua banca inicial para assim finalizar o seu bônus.

Recomendações para Completar o Rollover de sua Aposta

É fundamental que o jogador utilize corretamente este tipo de bônus, pois este bônus nem sempre está disponível e com o mesmo os jogadores têm uma chance de maximizar os seus ganhos. Para elevar as suas chances de completar o rollover de uma aposta deve então seguir as seguintes instruções :

Leia as Regras do Bônus : Antes de aceitar uma aposta rollover deve sempre ler atentamente todas as instruções da aposta para assim entender todo o funcionamento da aposta e em quais jogos você pode jogar, pois os bônus não são iguais de plataforma para plataforma.

Antes de aceitar uma aposta rollover deve sempre ler atentamente todas as instruções da aposta para assim entender todo o funcionamento da aposta e em quais jogos você pode jogar, pois os bônus não são iguais de plataforma para plataforma. Escolha dos Jogos : Se você procura jogar o mais seguro possível de modo a conseguir completar o bônus com uma pequena margem de lucro, opte sempre por jogos de azar com uma volatilidade baixa pelo facto de que receberá prêmios com uma maior regularidade, apesar destes serem de valores baixos irá ser uma enorme ajuda para completar o seu rollover sem perder o seu valor de depósito. No caso da plataforma somente permitir que você faça apostas em esportes como futebol, basquete, entre outros, é fundamental fazer uma análise, como por exemplo verificar a performance de uma equipe ou jogador nos últimos jogos e as baixas para ter uma melhor percepção em relação à sua aposta.

Porque os Bônus têm um Requerimento de Rollover?

O rollover é um requerimento que as plataformas utilizam para a sua própria segurança, pois muitos apostadores após realizar o depósito e receberem o valor extra da plataforma provavelmente iriam fazer um saque sem apostar, o que para um cassino iria ter um impacto negativo sendo que iriam ter um prejuízo enorme.

Todos os Bônus têm Rollover?

Em cassinos ou sites de apostas esportivas online existem diversas promoções que você pode resgatar onde cada bônus tem as suas próprias regras e requerimentos. Nem todos os bônus têm um requerimento de aposta rollover, daí ser importante você sempre ler as regras de um bônus de modo a escolher o bônus mais vantajoso tendo em conta as suas preferências para elevar a sua experiência e entretenimento online.