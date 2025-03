Obras do CAIC de Marataízes são reiniciadas

Na manhã desta quarta-feira, 26 de março, foi realizada a solenidade do reinício das obras de reforma e ampliação do Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente (CAIC), localizado na Barra. A previsão para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias.

O evento contou com a presença do prefeito Toninho Bitencourt. Além disso, estiverem presentes o secretário de Obras e Urbanismo, Rodrigo Lugão e representantes da empresa responsável pela obra. Alunos, professores e funcionários do CAIC, e membros da comunidade local também marcaram presença.

Durante a cerimônia, os alunos recepcionaram o prefeito com apresentações culturais, criando um ambiente de celebração. Com a conclusão das obras, o CAIC terá sua capacidade de atendimento ampliada para 800 alunos e contará com uma infraestrutura moderna, funcional e confortável para toda a comunidade escolar.