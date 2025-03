Onde assistir Corinthians e Santos ao vivo pelo Campeonato Paulista

Domingo (9), é dia de decisão para Corinthians e Santos no Campeonato Paulista de 2025.O clássico vai acontecer na Neo Química Arena, em São Paulo, e a bola vai rolar às 18h30. Porém, onde assistir Corinthians e Santos ao vivo?

A transmissão se dará pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e pelos streamings: Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

O Timão acaba de sofrer um revés no primeiro confronto contra o Barcelona Sporting Club, pela fase prévia da Libertadores. Por isso, a equipe deseja mudar o ambiente repetindo o desempenho da campanha no Estadual.

Por outro lado, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino e parece estar se aproveitando da clara melhoria de performance de Neymar. Nesse ínterim, o jogador foi convocado e está de volta à seleção brasileira.

Nesse sentido, o vencedor de Corinthians e Santos vai encarar Palmeiras ou São Paulo.

