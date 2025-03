Onde vai passar NBA? Veja onde assistir todos os confrontos ao vivo

Nesta segunda-feira (27), quatro jogos eletrizantes prometem botar ainda mais fogo na temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde vai passar cada jogo da NBA hoje?

Das quatro partidas que serão realizadas nesta noite, duas contaram com transmissão em português, para todo Brasil.

A rodada começa com Charlotte Hornets x Atlanta Hawks, que será realizado no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte, às 20h. Logo em seguida, Boston Celtic x Brooklyn Nets, às 20h30, no TD Garden, com transmissão em português.

O confronto entre Boston Celtic e Brooklyn Nets será o segundo jogo consecutivo entre as duas equipes, já que no último sábado (15), o Celtics derrotou o Nets, pelo placar de 115 a 113.

Às 23h, o Milwaukee Bucks visita o Golden State na Califórnia, também com transmissão em português. Já às 23h30, o Los Angeles Clippers recebe o Cleveland Cavaliers, no Intuit Dome, em Inglewood, na Califórnia.

Veja onde vai passar cada jogo da NBA

20h00 – Atlanta Hawks x Charlotte Hornets , com transmissão da NBA League Pass

, com transmissão da NBA League Pass 20h30 – Boston Celtics x Brooklyn Nets , com transmissão da Amazon Prime Vídeo

, com transmissão da Amazon Prime Vídeo 23h00 – Milwaukee Bucks x Golden State Warriors , com transmissão da Amazon Prime Vídeo

, com transmissão da Amazon Prime Vídeo 23h30 – Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers, com transmissão da NBA League Pass

