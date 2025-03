Operação apreende 9 mil litros de óleo fraudado na Grande Vitória

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) apreenderam quase 9 mil litros de óleo. Além disso, proibiram a venda de duas marcas do produto durante uma operação conjunta nesta quarta-feira (19).

A Polícia Civil identificou anteriormente a empresa responsável pela comercialização dos óleos em fraudes envolvendo azeites nos meses de novembro de 2024 e março deste ano. As equipes realizaram a operação em distribuidoras e supermercados de toda a Grande Vitória para retirar do mercado produtos que não atendem às normas de qualidade e segurança.

Leia também: Inquérito sobre homicídio ocorrido em Afonso Cláudio é concluído