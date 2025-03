Operação em Mimoso resulta na prisão de dois suspeitos de homicídio

Duas pessoas foram presas na última quarta-feira (26), em Mimoso do Sul, durante uma operação da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos foi preso no Hospital Apóstolo Pedro após receber alta hospitalar, e o outro foi encontrado em Marataízes.

Daniel Correia, delegado do município, informou que essas prisões são decorrentes de uma investigação sobre um homicídio ocorrido na região.

