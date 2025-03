Operação fiscaliza empresas que não cumprem entrega de internet

O Espírito Santo é o 9º estado com a pior internet do país, conforme aponta o Relatório Conexão 2025. Com o objetivo de verificar se as empresas prestadores de serviços de internet móvel e banda larga fixa estão cumprindo as entregas contratadas, o Procon Vitória iniciou, nesta terça-feira (25), a Operação Velocidade Máxima.

Por meio da ação, o órgão verifica se as empresas estão apresentando aos consumidores gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados, em cumprimento a Lei Estadual nº 11.201, de 23 de outubro de 2020.

A equipe de fiscalização emite notificações recomendatórias às empresas para que passem a informar, na fatura mensal, os dados referentes à velocidade para download e upload na internet, independente de solicitação. Em Vitória, 12 empresas prestam o serviço de internet móvel e banda larga.

“Se o consumidor verificar que a internet entregue não está no mesmo volume da velocidade contratada, ou se estiver passando por constantes quedas, deve procurar o Procon Vitória e formalizar sua reclamação”, afirma o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto.

No início da operação, duas grandes empresas foram multadas por não cumprirem o exigido em lei. A Operação Velocidade Máxima continua pelas próximas semanas, até finalizar a fiscalização em todos os estabelecimentos.

O consumidor pode registrar sua reclamação na página do Procon Vitória ou pelo app Procon Vitória.