Oportunidade: Grupo Pedra do Pombal está com vagas de trabalho abertas

O Grupo Pedra do Pombal está em busca de talentos para fazer parte do time! Se você é proativo, comprometido e quer crescer em um ambiente dinâmico, essa é sua chance. Atualmente a empresa possuí 24 postos, que englobam os municípios nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As oportunidades incluem vagas abertas e cadastro de reserva em todas as unidades do grupo.

Confira as vagas disponíveis:

Frentista – Atendimento ao cliente e abastecimento;

Atendente de Loja – Organização e suporte na conveniência;

Caixa – Operação de caixa e atendimento;

Gerente de Posto – Gestão da equipe e das operações do posto.

O que é oferecido:

Salário compatível + Benefícios

Ambiente colaborativo

Oportunidade de crescimento

Como se candidatar?

Envie seu currículo para: [email protected]

Especifique a sua cidade de interesse e faça parte do Grupo Pedra do Pombal!