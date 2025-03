Oportunidade! Prefeitura de Castelo abre processo seletivo

Procurando uma oportunidade? A Prefeitura de Castelo abriu as inscrições do processo seletivo simplificado, para contratação temporária, em diversos cargos de níveis de ensino fundamental incompleto ao superior completo.

O processo seletivo tem o intuito de contratar profissionais para atuarem nos cargos de: pedreiro, serralheiro, operador de serviços de obras públicas, operador de serviços gerais, operador de serviços de higiene, asseio e limpeza, motorista socorrista, educador físico, terapeuta ocupacional, orientador social, eletricista, operador de serviços administrativos, operador de motosserra, técnico em contabilidade, operador de retroescavadeira, máquinas e veículos especiais, operador de motoniveladora, máquinas e veículos especiais e operador de escavadeira e máquinas e veículos especiais.

Inscrições

As inscrições vão ser realizadas no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo, que fica localizado na rua Antônio Machado, número 35, do dia 24 a 26 de março de 2025, das 9h às 12h e 14h às 16h.

Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e, alguns cargos podem exigir experiência profissional ou títulos, que devem ser comprovados por meio de documentos.

