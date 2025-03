Ordenação do Monsenhor Joselito será em 27 de Abril, em Cachoeiro

O presbítero diocesano, Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, 60 anos, Pároco na Paróquia Santo Antônio de Pádua em Rio Novo do Sul desde 2023, será ordenado Bispo em 27 de Abril de 2025 em Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Ele foi nomeado em 25 de fevereiro, pelo Papa Francisco, como o mais novo Bispo Auxiliar para Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro (RJ): “Essa escolha faz parte de um chamado ao serviço ainda mais dedicado à Igreja, povo de Deus. Que o Senhor me conceda a graça de corresponder com fidelidade a missão do espicopado”, expressou o bispo auxiliar eleito, em nota.

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a cerimônia religiosa será na Catedral de São Pedro, às 16 horas. Conforme o Cerimonial dos Bispos, para a ordenação de um Bispo são necessários no mínimo três prelados. O principal bispo consagrante será o Cardeal Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro. Ao seu lado, estarão os bispos consagrantes: Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim e Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória.

Monsenhor Joselito nasceu em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul. Atualmente, além de pároco em Rio Novo do Sul, acumulava o cargo de vigário-geral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Em Carta de agradecimento, divulgada na terça-feira, 25 de fevereiro, Mons. Joselito declarou ser ‘eternamente grato’ à diocese de Cachoeiro de Itapemirim. “Foi nessa terra abençoada que aprendi a viver o Evangelho de forma concreta e palpável. Cada experiência, cada desafio, cada alegria compartilhada com os fiéis, com os bispos que passaram pela minha história, cada irmão no presbitério que ajudou a moldar a minha caminhada presbiteral”, disse.

E por fim, agradeceu ao cardeal dom Orani João Tempesta, Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião no Rio de Janeiro, pela sua acolhida. “Sinto-me honrado em poder servir ao lado de pastores tão dedicados e de uma comunidade tão vibrante na fé”.

Mons. Joselito será acolhido pelas comunidades de fé da Arquidiocese do Rio de Janeiro no dia 10 de maio, sábado, às 8h30, na Catedral Metropolitana de São Sebastião com a Santa Missa.

Quem é o novo Bispo Auxiliar?

A caminhada vocacional de Mons. Joselito começou em 1987, quando ingressou no Seminário Bom Pastor, da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para cursar Filosofia.

Antes de sua vocação presbiteral, Mons. Joselito já havia se formado como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa (UFMG) em 1986. Após concluir seus estudos em Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória (IFITAV), Mons. Joselito foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1993. Sua trajetória acadêmica inclui estudos avançados em Roma (1998-2001). Na capital italiana, Mons. Joselito aprofundou seus conhecimentos teológicos, onde: concluiu Mestrado em Teologia Dogmática no Instituto Santo Tomás de Aquino “Angelicum”; obteve Mestrado em Teologia Espiritual no Teresianum e Doutorou-se em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana.