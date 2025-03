Ousadia! Criminosos invadem delegacia de Piúma

Na manhã desta segunda-feira (24), a sede da Delegacia de Polícia (DP) do município de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, foi invadida.

Segundo informações preliminares, equipes estão apurando quais itens podem ter sido subtraídos e avaliando os danos causados ao patrimônio. Agentes de manutenção da Polícia Civil foram acionados para verificar a estrutura do imóvel.

A perícia da Polícia Científica também foi chamada para realizar a coleta de impressões digitais e outros vestígios que possam contribuir com as investigações. O caso seguirá sob investigação.