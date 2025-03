Pai e filho salvos após 9 dias à deriva; pescador segue desaparecido

Dois pescadores, pai e filho, foram resgatados no último domingo (24), após passarem nove dias à deriva no litoral capixaba, depois que a embarcação em que estavam afundou na região de Jacaraípe, na Serra, Grande Vitória. Eles estavam a cerca de 140 quilômetros de distância de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, de onde partiram.

De acordo com informações do G1, a dupla estava acompanhada de um terceiro pescador, Saite Simões Gabriel, natural de Marataízes, que desapareceu após se lançar ao mar em busca de socorro. Saite segue desaparecido, e as autoridades continuam as buscas pelo pescador.

O trio saiu para pescar no Porto de Itaipava, em Itapemirim, na quarta-feira, 12 de março. Três dias depois, no sábado (15), no entanto, a embarcação quebrou e o grupo ficou à deriva até a quinta-feira (20), quando o barco afundou completamente.

O resgate de pai e filho ocorreu no domingo (23), após outro barco que passava pelo local do naufrágio avistar as vítimas na água.

Debilitados, pai e filho foram levados a um hospital na Serra, onde receberam atendimento médico. Até o momento da publicação desta reportagem, ambos continuavam internados.

Antes do desastre, na sexta-feira (21), Saite Simões informou aos colegas que sairia em busca de ajuda. Apoiado em uma tábua, ele pulou no mar no sábado, mas não foi mais visto. De acordo com os pescadores resgatados, o companheiro estava desorientado e a água estava muito fria quando tomou a decisão.

