Palmeiras x Botafogo: onde assistir, horário e palpite

Neste domingo (30), acontece um dos jogos mais aguardos da primeira rodada do Brasileirão 2025. Palmeiras e Botafogo se encaram no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília). Nas últimas duas temporadas, as duas equipes têm apresentado embates equilibrados e muito interessantes. Mas, afinal, onde assistir Palmeiras e Botafogo ao vivo?

A transmissão será pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Palmeiras?

Em 2024, o Palmeiras terminou em 2º colocado, atrás, justamente do Botafogo. Por isso, para este novo confronto, o alviverde precisa se recuperar do vice-campeonato Paulista, conquistado pelo arquirrival Corinthians, na quinta (27).

Dessa forma, os comandados por Abel Ferreira voltam suas atenções para a reconquista do título brasileiro e assim ampliar a grande vantagem que coloca o Palmeiras como o maior campeão do Brasil.

Como chega o Botafogo?

Por outro lado, após viver um ano mágico, o Botafogo estreia no Brasileirão 2025 depois de um trimestre desastroso. O alvinegro caiu, precocemente, do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa para o Flamengo e a Recopa para o Racing. Além disso, o time teve de lidar com a saída conturbada do ex-treinador Arthur Jorge e dos craques Luiz Henrique e Thiago Almada.

Nesse sentido, o Glorioso precisa se reestabelecer para sonhar com o bicampeonato brasileiro. Desse modo, a equipe teve semanas de treinamento com o novo técnico Renato Paiva, que tem a missão de ajustar a equipe com os novos reforços Santiago Rodríguez e Arhur.

Prováveis escalações – Palmeiras x Botafogo

Palmeiras : Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez, Maurício (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.

: Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez, Maurício (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque. Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Patrick de Paula (Matheus Martins), Santiago Rodríguez; Igor Jesus.

Palpites – Palmeiras x Botafogo

Jonathan Gonçalves – 1 x 1

João Paulo Alóchio – 0 x 0

Dayanne Farias – 1 x 1

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo?

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica – Palmeiras x Botafogo

Local: Allianz Parque

Data: domingo (30)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Leia também: Venda Nova: com muita adrenalina, Polenta Off Road agita o ES