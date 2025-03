Palmeiras x São Paulo AO VIVO: quem vai à final do Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira (10), será conhecido o adversário do Corinthians na final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Palmeiras e São Paulo ao vivo?

A transmissão do jogo se dará pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Nosso Futebol, Uol Play, PlayPlus e Zapping TV (streamings).

Como chegam as equipes?

No jogo pelas quartas, o alviverde ganhou do São Bernardo por 3 a 0. Para garantir a vaga na grande final, o Palmeiras por contar com Vitor Roque, que vai começar a partida no banco, mas está à disposição do técnico Abel Ferreira.

Por outro lado, o São Paulo chega à semifinal depois de derrotar o Novorizontino por 1 a 0. No entanto, O tricolor paulista espera vencer o Clássico-Rei para impedir que o adversário dispute o título mais uma vez.

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

Record (TV aberta)

CazéTV (YouTube)

Nosso Futebol (streaming)

PlayPlus (streaming)

Zapping TV (streaming)

Prováveis escalações – Palmeiras x São Paulo

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.



Fica técnica – Palmeiras x São Paulo

Data e horário: segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

