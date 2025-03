Papa Francisco passa ‘noite tranquila’ e tem quadro de saúde ‘estável’

O Papa Francisco passou uma “noite tranquila” e tem quadro de saúde “estável”, informou o Vaticano na manhã deste domingo (2). O prognóstico do pontífice, no entanto, permanece reservado.

Francisco não apresentou novos episódios de broncoespasmo desde a sexta-feira (28) à tarde, mas segue sob monitoramento, como informou o boletim de sábado (1º). Ele também continua se alimentando sozinho e realiza sessões regulares de fisioterapia respiratória.

Hospitalizado no Gemelli, em Roma, desde o dia 14, o papa passou por uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral, recebeu transfusão de sangue e apresentou falência renal, que já foi contida. Neste domingo, Francisco segue em repouso, segundo a Santa Fé.

Na sexta, o líder religioso sofreu uma crise respiratória que agravou seu estado de saúde após dias de melhora. Os médicos decidiram aguardar sábado e domingo para avaliar o impacto dessa nova recaída.

Desde então, o primeiro papa latino-americano não sofreu novas crises e segue com tratamento que alterna “ventilação mecânica não invasiva” com longos períodos de oxigenoterapia, além de fisioterapia respiratória, informou o boletim.

Essa internação, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas prévios que fragilizaram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

A situação reacende ainda os questionamentos sobre sua capacidade de exercer suas funções, especialmente porque o direito canônico não prevê nenhuma medida em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

(Com agências internacionais)

Estadao Conteudo

