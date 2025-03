Paraguai x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quinta-feira (20), às 20h (horário de Brasília), Paraguai e Chile se enfrentam, em confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Contudo, onde assistir Paraguai x Chile ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Como chegam as equipes?

A Seleção Paraguaia chega para o confronto após vencer a líder Argentina por 2 a 1 e empatar com a Bolívia, por 2 a 2. Atualmente, os paraguaios ocupam a 6ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 17 pontos conquistados, apenas um ponto a menos que a Seleção Brasileira.

Sobretudo, o Chile vive uma situação muito delicada nas Eliminatórias, ocupando a 10ª colocação, com apenas 9 pontos conquistados. Aliás, na última Data Fifa, a Seleção Chilena empatou sem gols com o Peru (lanterna) e venceu o Venezuela por 4 a 2.

Prováveis escalações

Paraguai (técnico Gustavo Alfaro): Fernández; Caceres, Balbuena, Alderete e Alonso; Almirón, Cubas, Villasanti e Galarza; Enciso e Sanabria.

Chile (técnico Ricard Gareca): Cortés; Felipe Loyola, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Echeverría, Pizarro e Arturo Vidal; Alexander Aravena, Lucas Cepeda e Vargas.

Ficha técnica

Data: 20 de março (quinta-feira)

20 de março (quinta-feira) Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir Paraguai x Chile ao vivo?

SporTV (TV por assinatura)

