Parceria une forças e distribuem 500 mil mudas no Estado; entenda

Em mais uma ação que demonstra o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da agricultura familiar e a preservação ambiental, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro) e a empresa Suzano Papel e Celulose, deu início à distribuição de 500 mil mudas de eucalipto para aproximadamente 250 produtores rurais capixabas. A iniciativa integra o Plano de Desenvolvimento Florestal do Espírito Santo, reforçando políticas públicas de incentivo à produção sustentável e ao manejo responsável de recursos naturais.

Força da articulação

A entrega da primeira remessa, com 17 mil mudas, foi realizada nesta sexta-feira (28), no município de Santa Teresa, contando com a presença de autoridades estaduais, municipais e representantes das instituições parceiras. O evento simboliza a força da articulação entre o poder público e o setor privado para promover oportunidades de renda no campo, ampliar a segurança econômica dos produtores e preservar o meio ambiente.

O diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel, destacou que a política de distribuição de mudas é estratégica para garantir o suprimento de madeira legalizada nas propriedades rurais, combater o desmatamento e incentivar práticas agrícolas sustentáveis. “Estamos trabalhando para que o desenvolvimento rural caminhe lado a lado com a preservação ambiental. Essa é uma prioridade da atual gestão estadual, que reconhece o papel fundamental dos agricultores no equilíbrio entre produção e conservação”, afirmou Broedel.

Diálogo

O prefeito de Santa Teresa, Kléber Médici da Costa, ressaltou a importância da união entre governos municipal e estadual com a iniciativa privada, reforçando que políticas públicas eficazes só se concretizam quando há diálogo e construção conjunta. “Essa parceria demonstra que, quando o poder público ouve o produtor rural e constrói pontes com o setor privado, os resultados aparecem. Estamos oferecendo aos agricultores de Santa Teresa mais uma fonte de renda, com a garantia de apoio técnico e incentivo à preservação”, destacou.

A agricultora Vera Brambati, uma das beneficiadas na primeira entrega, enfatizou o impacto positivo da ação no fortalecimento da produção local. “O eucalipto sempre foi uma alternativa de renda na nossa propriedade e, com o apoio do Incaper, fica mais fácil seguir com responsabilidade e planejamento. A gratuidade das mudas alivia o custo inicial e garante que mais produtores possam aderir ao programa”, comentou.

Compromisso com planejamento e assistência técnica

A distribuição das mudas acontece de forma organizada e transparente, priorizando produtores que manifestaram interesse previamente. Essa escuta ativa da demanda rural é uma diretriz da atual gestão estadual, que vem fortalecendo a presença do Incaper em todos os municípios capixabas, garantindo que as políticas públicas cheguem efetivamente a quem mais precisa.

Além da entrega das mudas, técnicos do Incaper irão acompanhar todo o ciclo produtivo, do plantio à colheita, garantindo que as práticas de manejo sigam critérios ambientais e técnicos atualizados. Esse suporte técnico é mais um exemplo de como a atual gestão aposta em políticas públicas que vão além da distribuição de insumos, promovendo capacitação, segurança técnica e planejamento de longo prazo.

Impactos ambientais e desenvolvimento sustentável

A política de incentivo ao plantio de eucalipto é uma resposta concreta do Governo do Estado às demandas por produção de madeira de origem legal e sustentável. Com essa ação, o Espírito Santo dá mais um passo na redução da pressão sobre a Mata Atlântica, estimulando a produção de madeira renovável e incentivando a recuperação de áreas degradadas.

O gerente de planejamento do Incaper, engenheiro florestal Pedro Carvalho, reforça que o cultivo responsável de eucalipto traz benefícios ambientais significativos, como conservação do solo e da água e captura de carbono, alinhando o Espírito Santo aos compromissos globais de enfrentamento às mudanças climáticas. “Com planejamento e assistência técnica, o produtor rural capixaba se torna protagonista de uma nova economia verde, sustentável e comprometida com as futuras gerações”, afirmou.

Como participar

Produtores interessados em aderir a essa importante política pública ainda podem se cadastrar no programa. Basta procurar o escritório do Incaper em seu município para manifestar interesse e verificar a disponibilidade de mudas. Os endereços e contatos estão disponíveis no site oficial: www.incaper.es.gov.br/agenda-de-contatos.

