Sedu divulga processo seletivo para contratação de professores

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quinta-feira (27), o resultado da segunda etapa do Edital nº 07/2025 (Clique AQUI e confira a lista).

O processo seletivo visa à contratação de professores conteudistas para atuarem na elaboração de materiais didático-pedagógicos em formações relacionadas à Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola em 2025.

O prazo para interposição de recurso referente ao resultado divulgado vai de 28 de fevereiro a 04 de março próximo. O pedido deverá ser formalizado, exclusivamente, por meio do formulário on-line (disponível em: https://forms.gle/Ty52fsSLBhUhr6C8A), contendo os argumentos pertinentes para análise. É importante ressaltar que recursos enviados fora do prazo não serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo. Sendo assim como não serão aceitos pedidos de revisão das decisões sobre os recursos.

Dúvidas e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do e-mail: [email protected].

