“Passos importantes”, diz Ferraço sobre a criação da Casa dos Autistas

A Comissão de Implantação da “Casa dos Autistas” realizou, nesta terça-feira (24), mais uma reunião para discutir os avanços do projeto. O grupo, formado majoritariamente por mães e pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contou com a presença do prefeito Ferraço, secretária de Saúde, Renata Fiório, da secretária de Educação, Celeida Chamon, do coordenador da Defesa Civil, João Darós, além de servidores municipais engajados na iniciativa.

O encontro reforçou o compromisso coletivo em viabilizar um espaço de acolhimento e desenvolvimento para crianças autistas e suas famílias. “Cada reunião representa um passo importante para transformar esse sonho em realidade”, destacou o prefeito Ferraço.

O projeto da Casa dos Autistas busca oferecer suporte especializado, promovendo inclusão e qualidade de vida. As articulações seguem firmes para que a iniciativa saia do papel e traga impactos positivos para a comunidade.

