Patrícia Poeta choca e acende debate sobre ética no jornalismo

A apresentadora Patrícia Poeta, do programa Encontro, da TV Globo, está sendo duramente criticada nas redes sociais após uma entrevista ao vivo com Carlos Alberto Souza, pai de Vitória, jovem assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo.

Durante o programa desta sexta-feira (7), Poeta revelou ao pai, em tempo real, informações recém-divulgadas pela Polícia Civil sobre o desfecho do caso, deixando-o visivelmente atônito. O momento aconteceu quando a apresentadora recebeu as atualizações ao vivo e decidiu compartilhá-las com o entrevistado.

“Agora vem cá, acabei de receber a notícia aqui, que a polícia civil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional. Segundo a polícia o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória”, disse Patrícia Poeta.

Nesse sentido, o pai, visivelmente abalado, respondeu que desconhecia totalmente as informações. “Não sabia de nada disso. Não conheço ninguém com esse nome. Patrícia, será que dava para você repetir pra mim, qual foi o motivo?”, perguntou ele.

A apresentadora então repetiu: “Seria crime passional. Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha. Ou seja, é um crime passional em outras palavras. O Daniel, que o senhor disse que não conhece, teria contado com a ajuda de dois amigos para infelizmente matar e transportar o corpo da Vitória”. Carlos Souza, ainda em choque, limitou-se a responder: “Tá. Obrigado”.

Ética

O episódio gerou uma onda de críticas à apresentadora, com internautas e especialistas questionando a ética da abordagem e o impacto emocional de revelar tal informação em um momento tão delicado. Além disso, o caso reacendeu o debate sobre os limites do jornalismo ao lidar com vítimas e familiares em meio a tragédias.

“Meu Deus. A Patrícia Poeta contando ao vivo pro pai da menina Vitória o desfecho do assassinato da filha dele. A reação dele, atônito… coitado”, afirmou um usuário da rede X. Já outro internauta postou “A Patrícia Poeta achou normal contar pro pai da Vitória as informações de quem matou e porquê, em pleno ao vivo Que falta de profissionalismo e humanidade.

Com informações de Revista Fórum