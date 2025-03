PC apreende drogas e cumpre mandado de internação em Guaçuí

A Polícia Civil cumpriu, na noite da última sexta-feira (28), a Operação de Saturação de pontos de comercialização de drogas em Guaçuí. Além disso, foram cumpridos mandados de prisão e de internação de um adolescente infrator.

De acordo com a Polícia Civil, durante a operação, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas 15 pedras de crack prontas para comercialização. Ele foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Momentos depois, no Morro Antônio Martins, um adolescente foi apreendido. Atualmente, ele tem 18 anos; no entanto, já possuía diversas passagens por tráfico de drogas e, por esse motivo, foi expedido recentemente um mandado de internação. Ele foi conduzido para o Iases de Cachoeiro de Itapemirim.

