PC de Rio Novo do Sul recupera material furtado em consultório

A Polícia Civil identificou um homem de 38 anos, suspeito de participação no furto de vários itens em um consultório odontológico em Rio Novo do Sul, na última terça-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Civil, os itens recuperados estão avaliados em cerca de R$ 50 mil. O furto ocorreu durante as festas de Carnaval.

O suspeito foi ouvido e liberado, pois não estava mais em flagrante.

