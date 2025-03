Perigo: cachoeirenses recebem alerta da Defesa Civil no celular

Os cachoeirenses foram pegos de surpresa na tarde desta terça-feira (11). Um alerta da Defesa Civil foi enviado para os celulares dos moradores da cidade, avisando sobre chuvas intensas.

“Defesa Civil: ALERTA DE CHUVA FORTE NA REGIÃO SUL. Evite áreas de risco. Proteja-se! Em caso de emergência, ligue 199 ou 193”, diz a mensagem enviada.

Cachoeiro está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas, juntamente com outras 19 cidades.

