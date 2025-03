Piúma promove evento gastronômico e cultural na Semana Santa

A cidade de Piúma se prepara para receber a Edição Semana Santa do evento “Piúma Gastronomia & Arte”, que acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril, na entrada da Ilha do Gambá.

O festival promete reunir o melhor da gastronomia local, atrações musicais e diversas manifestações culturais, consolidando-se como um dos grandes eventos do calendário do município.

Com realização da Prefeitura de Piúma e do Instituto Panela de Barro, e apoio do Sebrae, Aderes e Governo do Estado, a iniciativa busca valorizar a identidade cultural e gastronômica da cidade, além de fomentar o turismo e a economia local.

A programação do evento contará com shows ao vivo, degustações, pratos típicos e apresentações artísticas, proporcionando aos moradores e visitantes uma experiência única de sabor e cultura em um dos cenários mais encantadores do Espírito Santo.

A expectativa é que o “Piúma Gastronomia & Arte – Edição Semana Santa” atraia um grande público, movimentando a cidade durante o feriado prolongado. Em breve, A organização divulgará a programação completa.

Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Piúma.

Leia também: Urgente! Inmet renova alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo