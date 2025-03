PM apreende 4 kg de maconha em operação pré-Carnaval em Aracruz

Uma operação pré-Carnaval realizada pela Polícia Militar em Aracruz, na última sexta-feira (28), resultou na apreensão de aproximadamente quatro quilos de maconha e R$ 1.200 em dinheiro. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia Regional.

De acordo com o 5º Batalhão, a operação teve como objetivo cumprir mandados relacionados a tentativas de homicídio ligadas à disputa por pontos de tráfico de drogas no município.

Apoio da Força Tática e do grupamento K9

Durante as diligências, uma mulher de 21 anos e um jovem de 19 foram localizados e detidos.

A operação contou com o apoio da Força Tática e do grupamento K9, com a participação dos cães Pandora e Heaven, especializados na busca e detecção de entorpecentes.

A Polícia Militar reforça que as ações de segurança serão intensificadas no período que antecede o Carnaval, visando combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população.

Leia Também: Mega operação apreende 9 mil porções de cocaína e prende 27 pessoas

Veja o vídeo:

Imagens: PMES