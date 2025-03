Mulher sai para caminhar e é atropelada em Cachoeiro

Uma mulher foi atropelada enquanto caminhava pela Avenida José Felix Chein, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com informações preliminares, a vítima estava debaixo do carro e apresentava alguns ferimentos.

O motorista do veículo permaneceu no local, prestando os primeiros socorros e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

