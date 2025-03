Ação da GCM prende suspeito portando arma e droga em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi identificado por meio do videomonitoramento ao entrar em um veículo portando uma arma de fogo e se dirigir a um posto de gasolina localizado no bairro Gilberto Machado.

Uma equipe foi até o local e realizou a abordagem. No interior do veículo, os agentes encontraram um revólver calibre 32 com quatro munições, escondido entre os bancos. Além disso, também foi encontrado um pino de cocaína.

O motorista foi algemado por questões de segurança e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) local, onde o caso foi registrado.

O veículo estava com o licenciamento atrasado e, por esse motivo, foi removido ao pátio credenciado, no bairro Aeroporto.

