Polícia Civil de Guaçuí recupera motocicleta furtada

A Polícia Civil de Guaçuí apreendeu na manhã desta quarta-feira (26) uma motocicleta furtada no bairro Vale do Sol. O veículo estava em posse de um homem de 52 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi intimado em sua residência para prestar declarações sobre um procedimento tramitando na delegacia. Além disso, também foi necessário verificar uma informação de que a moto que ele usava era roubada.

Foi realizada uma perícia na moto e foi constatado que o chassi havia sido adulterado e que havia uma restrição de furto registrada na cidade do Rio de Janeiro.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador do veículo e foi conduzido para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim.

