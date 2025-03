Polícia Civil prende suspeito de assaltar farmácias em Vila Velha

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (13), no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. A operação contou com o apoio do 6º Distrito Policial e do Setor de Inteligente da Delegacia Regional.

Entretanto, o mandado de prisão temporária foi expedido após requerimento da unidade no inquérito policial em trâmite, referente ao crime de roubo.

As investigações apontam que o indivíduo é responsável por mais de dez roubos a farmácias, com os estabelecimentos de redes entre as principais vítimas. Os crimes ocorreram em um curto período nos bairros Centro de Vila Velha, Praia de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Itapuã, Glória e Praia da Costa.

“O suspeito estudava a rotina dos estabelecimentos e agia logo na abertura das farmácias, posicionando-se como o primeiro cliente a entrar. Uma vez no local, rendia os funcionários sob grave ameaça, utilizando arma de fogo ou faca, e exigia acesso ao cofre para subtrair valores em dinheiro. Após obter o montante roubado, restringia a liberdade das vítimas, trancando os funcionários no depósito ou banheiro do estabelecimento, dificultando uma reação imediata e facilitando sua fuga”, explicou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

Histórico criminal

No entanto, de acordo com a investigação, o indivíduo tinha um extenso histórico criminal pelo mesmo tipo de crime e modus operandi. “Ele já foi preso anteriormente em janeiro de 2020, sendo solto em junho de 2020. Voltou a ser preso em setembro de 2020, sendo solto em outubro de 2020, e por fim, foi preso em janeiro de 2021, permanecendo detido até agosto de 2024. Nos sete meses em que esteve em liberdade, voltou a praticar mais de dez roubos a farmácias, seguindo sempre o mesmo padrão criminoso”, pontuou o delegado Marcelo Cavalcanti.

O homem foi localizado e preso pelos policiais civis, sendo conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia também: Grave! Briga por dinheiro termina com mulher incendiada em Piúma