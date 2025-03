Polícia Civil realiza operação em bairros de Guaçuí

A Polícia Civil realizou, na noite da última quinta-feira (13), uma operação em diversos bairros do município de Guaçuí. O objetivo foi combater a criminalidade na cidade e proporcionar mais tranquilidade à população.

Durante a operação, várias pessoas foram abordadas e alguns veículos inspecionados.

Nada de ilícito foi encontrado durante a ação. No entanto, alguns indivíduos e locais suspeitos foram identificados.

