Polícia apreende 290 quilos de fios de cobre na Serra

A Polícia Civil (PC), por meio do 12º Distrito Policial e do 13º Distrito Policial, participou, na última quinta-feira (13), de uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra e com as equipes de Fiscalização da Prefeitura da Serra.

O objetivo da ação foi fiscalizar depósitos de reciclagem e ferros-velhos suspeitos de receptação de fios de cobre e investigar a possível receptação de fiação subtraída de uma obra de iluminação da ciclovia na Avenida Audifax Barcelos, ocorrida na madrugada da última terça-feira (11).

Durante as vistorias, foi localizado um depósito de reciclagem situado no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. “Este estabelecimento funciona como entreposto para materiais de reciclagem, incluindo fios de cobre provenientes de diversos ferros-velhos da região. No local, foi encontrada uma grande quantidade de fios de cobre, totalizando 290 quilos que se mostraram de origem ilícita. Parte desse material foi reconhecida por funcionários de operadoras de internet e telefonia, confirmando sua procedência criminosa”, disse o titular do 12º Distrito Policial e do 13º Distrito Policial, delegado Josafá Silva.

O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para ser interrogado, enquanto o proprietário não foi encontrado, mas já tem um histórico de envolvimento com crimes de receptação qualificada. Ele responde a um processo judicial por esse crime, após ter sido preso em flagrante na 9ª fase da Operação Tarega, realizada no final de 2024.

“Podemos verificar que os infratores estão se aperfeiçoando no crime, no intuito de dificultar o reconhecimento dos cabos de energia, ou seja, eles agora têm uma máquina para triturar os cabos de energia e logo em seguida eles colocam o material triturado em um tanque com água onde o plástico bóia e o cobre afunda e removem o plástico que cobre o fio”, explicou o delegado Josafá Silva.

