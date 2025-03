Polícia Militar apreende motocicleta em Mimoso do Sul; entenda o caso

Na noite deste sábado (8), por volta das 20h50, durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) no bairro Santa Marta, em Mimoso do Sul, os militares avistaram uma motocicleta sem o espelhos retrovisores.

No momento em que percebeu a presença da viatura, o condutor levou a mão da cintura, o que levou os policiais a dar voz de abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem e em sua cintura, havia apenas um celular.

Porém, após consultar a placa do veículo, os militares perceberam que nenhuma informação sobre a motocicleta foi encontrada. Assim, após através do chassi da moto, outra placa foi informada pelo sistema.

O condutor informou aos policiais que negociou a motocicleta através de um bazar no Facebook e que seu pai e outro parente foram até o município de Carangola, em Minas Gerais, para efetuar a compra, no local, pagou a quantia de R$ 15 mil. Contudo, o condutor não soube informar o nome do vendedor.

Diante dos fatos, o homem foi detido e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial.

Já o veículo, foi removido para o pátio credenciado do Detran, para que todas as medidas administrativas fossem tomadas.

Leia também: VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em Piúma