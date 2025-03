Polícia Militar de Muqui recupera veículo furtado em Belo Horizonte

Durante uma operação de fiscalização no município de Muqui, na noite da última quinta-feira (20), a Polícia Militar recuperou um veículo, Toyota Hilux, com restrição de furto e roubo.

O carro foi identificado após informações do serviço de inteligência, que alertou sobre a presença de uma caminhonete com restrição de furto circulando na região.

Os militares realizaram a abordagem e, após verificação das numerações do chassi e do motor, foi constatado que o veículo era proveniente de um furto ocorrido no dia 17 de março, em Belo Horizonte.

No carro, haviam dois ocupantes. O motorista informou aos policiais que havia pegado o carro emprestado para vir visitar alguns conhecidos no Espírito Santo. Já o carona contou que o motorista estava na intensão de vender o veículo por R$50.000,00. Ele alegou que não tinha ciência que era produto de furto.

O condutor e o passageiro foram encaminhados à delegacia e o automóvel enviado ao pátio credenciado do Detran.

