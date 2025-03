Suspeito de cometer furtos em Rio Novo do Sul é preso

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (20), suspeito de cometer furtos em uma padaria no Centro de Rio Novo do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, ele é o mesmo acusado de furtar vários itens em um consultório odontológico em Rio Novo do Sul no dia 4 de março.

O suspeito foi identificado e encaminhado ao CDP de Marataízes.

