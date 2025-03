Polícia Militar prende gerente do tráfico do Morro do Cruzamento

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam, na manhã desta sexta-feira (7), no Morro do Cruzamento, em Vitória, um homem de 20 anos, suspeito de ser gerente do tráfico de drogas da região.

O indivíduo já foi alvo de uma operação liderada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) no dia 19 de dezembro de 2024 e tinha um mandado de prisão em aberto. Durante a ocorrência desta manhã, um adolescente de 16 anos foi apreendido.

Com os dois indivíduos abordados foram encontrados dois rádios comunicadores, uma sacola contendo 29 pinos de cocaína, 275,00 em espécie, 117 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha, 63 pedras de crack, nove unidades de haxixe e R$ 175,00 em espécie.

