Polícia prende suspeito de homicídio em Nova Venécia; veja vídeo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu nesta segunda-feira (24), mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra um homem de 23 anos suspeito de homicídio qualificado.

Em operação conjunta com a PMES, os agentes localizaram e prenderam o investigado pelo assassinato de Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, ocorrido no dia 18 de setembro de 2024 no bairro Margareth, em Nova Venécia. A prisão ocorreu sem qualquer resistência por parte do suspeito.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, foram encontrados e apreendidos uma porção de entorpecentes, dinheiro em espécie fracionado, embalagens tipo “sacolé” e vestimentas que serão comparadas com imagens de câmeras de videomonitoramento que registraram o crime.

“A ação policial é resultado de um minucioso trabalho de investigação que reuniu diversos elementos probatórios, incluindo registros de câmeras de segurança, análise de telefonia e depoimentos de testemunhas. As investigações apontam que o homicídio está diretamente relacionado ao tráfico de drogas na região. A prisão representa o compromisso da Polícia Civil com o esclarecimento de crimes contra a vida. O trabalho integrado entre as forças policiais foi fundamental para o sucesso da operação”, destacou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Leia também: Polícia Militar reforça patrulhamento com novas viaturas blindadas