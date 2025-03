Porto Vitória recebe o Vitória pelas semifinais do Capixabão 2025

Na noite desta segunda-feira (17), às 19h30, Porto Vitória e Vitória se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Capixabão 2025, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A partida, além de definir um dos finalistas do Campeonato Capixaba, também vale vaga na Copa do Brasil de 2026, uma vez que os dois finalistas participam da primeira fase da competição nacional. Sobretudo, o Vitória decide em casa, no Estádio Salvador Costa, por conta de sua campanha na primeira fase, que foi melhor quer a do Porto Vitória.

Caminho até a final do Capixabão 2025

Durante a primeira fase, as duas equipes não fizeram boas campanhas, chegando a brigar na parte de baixo da tabela até a última rodada. O Porto Vitória terminou na 6ª colocação e o Vitória na 7ª, ambos com 9 pontos conquistados.

Para chegar até a final, o Porto Vitória passou pelo Real Noroeste, vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 e empatando o confronto de volta por 1 a 1.

Já o Vitória, enfrentou o Rio Branco de Venda Nova, dono da 3ª colocação da classificação geral, empatando os dois jogos (1 a 1 no agregado) e vencendo nos pênaltis por 4 a 3.

Leia também: Sorteio da Libertadores 2025: veja onde assistir AO VIVO