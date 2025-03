Sorteio da Libertadores 2025: veja onde assistir AO VIVO

Nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), serão definidos os grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana 2025, em sorteio realizado na Sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O sorteio contará com a presença de 15 clubes brasileiros, sendo sete na Libertadores e oito na Copa Sul-Americana. Aliás, a divisão dos potes é baseada no ranking da Conmebol de 2024.

O Pote 1 da Libertadores conta com quatro equipes brasileiras, sendo: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Ou seja, os quatro clubes serão cabeças de chave de seus grupos. O Internacional é o único brasileiro presente no Pote 2, assim como o Fortaleza, único brasileiro no Pote 3. Já no Pote 4, está presente o Bahia, que veio da Pré-Libertadores.

Sobretudo, no sorteio da Sul-Americana, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro estão no Pote 1 e vão ser cabeças de chave em seus grupos. No Pote 2, aparece o Vasco da Gama, enquanto no Pote 3, o Vitória. O Corinthians está no Pote 4, por ter vindo da Pré-Libertadores.

Segundo o regulamento do sorteio, equipes do mesmo país não podem ser do mesmo grupo, a menos que o clube tenha vindo da fase prévia.

Confira os postes do sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2025

Copa Libertadores da América

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing.

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar.

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile.

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Copa Sul-Americana

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali.

Pote 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz.

Pote 3: Once Caldas, Racing de Montevidéu, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño,, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo.

Pote 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians.

Ficha técnica

Data: 17 de março (segunda-feira)

17 de março (segunda-feira) Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai

Sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai Onde assistir: ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming), Facebook e YouTube da Conmebol

