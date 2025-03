Portugal x Dinamarca AO VIVO: onde assistir e escalações

Portugal e Dinamarca fazem confronto decisivo neste domingo (23). A partida é válida pelas quartas de final da Liga das Nações 2024/25. A bola vai rolar no estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 16h45 (horário de Brasília). No entanto, onde assistir Portugal e Dinamarca ao vivo?

O jogo será transmitido pela Disney+ (streaming).

No primeiro jogo das quartas, a Dinamarca levou a melhor. O atacante Manchester United, Hojlund colocou o time dinamarquês à frente fazendo o gol da vitória.

Nesse sentido, Portugal de Cristiano Ronaldo vai precisar vencer, por no mínimo, dois gols de vantagem para avançar para semifinal.

