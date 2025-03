Preço do café arábica oscila com força em março

Os preços do café arábica têm apresentado forte oscilação neste início de março, segundo análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O cenário é resultado de uma combinação de fatores, incluindo as condições climáticas e produtivas no Brasil, os estoques globais apertados e a volatilidade do mercado internacional.

