Preço do feijão segue em alta no mercado brasileiro

Os preços do feijão carioca de alta qualidade seguem em trajetória de elevação no mercado brasileiro, conforme apontam levantamentos recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Produtores demonstram firmeza nos valores praticados, apostando em novas valorizações, cenário que se justifica pela limitada oferta de grãos com qualidade superior.

Pesquisadores do Cepea destacam que a disponibilidade de lotes de qualidade se concentra principalmente em estoques armazenados em câmaras frias e em regiões específicas que obtiveram boas colheitas, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/mercado/preco-do-feijao-segue-em-alta-no-mercado-brasileiro/